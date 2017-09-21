21/09/2017 10:56


Şeyma Subaşı soyadını değiştirdi

Şeyma Subaşı

Geçtiğimiz akşam Acun Ilıcalı ile dünya evine giren Şeyma Subaşı sosyal medya hesabındaki soyadını değiştirdi

TV8 kanalının sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile 8 yıldır birlikte olduğu Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Marsilya kentinde kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi. İkili 19 Eylül’de ise St. Tropez’de muhteşem bir düğün organize etti. Şeyma Subaşı, geleneği bozmadı ve düğünün neredeyse her anını takipçileri ile paylaştı. Subaşı’nın 1.8 milyon olan takipçi sayısı 2 günde 200 bin artarak 2 milyona ulaştı.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Nikahın ardından en çok merak edilen konulardan biri Şeyma Subaşı’nın ‘Ilıcalı’ soyadını kullanıp kullanmayacağıydı. Şeyma Subaşı, Instagram profilinde soyadını ‘SubaşI’ olarak güncelledi. Bunu da Instroy’de “Değiştirdim işte Şeyma Subaş-I” notuyla paylaştı.


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