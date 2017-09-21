Yıldız Tilbe intihar mı etti işte o açıklama

Aşk şarkılarıyla herkesin gönlünde taht kuran Yıldız Tilbe'nin intihar ettiğine dair haberler çıktı. Bunun üzerine sanatçı ve menajeri bu iddialara sert bir şekilde yanıt verdi

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'nin intihar ettiğine yönelik haberlerin kısa süre içinde paylaşılmasının ardından sanatçının hayranları büyük bir şok yaşadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yıldız Tilbe'nin menajeri Haluk Şentürk, iddiaları yalanladı.

Şentürk Hürriyet Gazetesine yaptığı açıklamada, ''Kendisiyle 15 dakika önce konuştum. Yıldız Tilbe bana "Kim çıkarıyor bu haberleri. Ben de çok şaşkınım. Ayıp ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yapımcı Armağan Çağlayan da Twitter'dan "Yıldız Tilbe haberi külliyen yalan. Şimdi konuştum, dipçik gibi. Kim uydurduysa bir tarafından uydurmuş" açıklamasında bulundu.

YILDIZ TİLBE DE AÇIKLAMA YAPTI

Yıldız Tilbe de olayın ardından Twitter'dan açıklama yaptı ve "Hakkımda yanlış haber yapan gazete ve gazetecileri kınıyorum ve mesleklerini şerefleriyle yapmalarını öneriyorum. Hakımda yanlış haber yapan gazete ve haberin yalan içeriği için avukatım hukuki yollara başvuracaktır. Allah iftiradan korusun , haberinizin tamamı iftira..." açıklamalarında bulundu.