20/09/2017 15:13


İrem Derici'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

irem derici

Prof. Dr. Reha Baran, İrem Derici'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Baran yaptığı açıklamada, 'Kalp ile ilgili bir sıkıntı yok. Kalp çarpıntısı herkeste olur. Şu anda ciddi bir sıkıntımız yok.Hastanın bazı verilerini takip ediyoruz. Bunun düzelmesi önümüzdeki 48 saat de olabilir, biraz daha da geçebilir. Önümüzdeki bir iki gün yol gösterici olacak. Bir iki gün içinde normal kata alır mıyız almaz mıyız, daha iyi bilgi vereceğim.' ifadelerini kullandı.


şehit haberleri
Polis eğitim merkezinde facia 1 şehit var
Yusuf Ertaş
Sınıftaki dolap 7 yaşındaki Yusuf'un hayatını kararttı
canlı bomba saldırısı
Polis merkezine saldırı hazırlığındaki terörist tutuklandı
Volkan Demirel
Mahkemeden Volkan Demirel için flaş karar
Ahmet Arslan
Ulaştırma Bakanı öldüren oyun Mavi Balina hakkında konuştu
İlgili Haberler
Tarkan

Tarkan baba mı oluyor ilk kez konuştu

Lady Gaga

Lady Gaga tüm konserlerini iptal etti tedavi görüyor

İrem Derici

Son dakika şarkıcı İrem Derici yoğun bakımda

Bülent Ersoy

Bülent Ersoy'un mayolu görüntüsü sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
şehit haberleri

Polis eğitim merkezinde facia 1 şehit var

Yusuf Ertaş

Sınıftaki dolap 7 yaşındaki Yusuf'un hayatını kararttı

canlı bomba saldırısı

Polis merkezine saldırı hazırlığındaki terörist tutuklandı

Volkan Demirel

Mahkemeden Volkan Demirel için flaş karar

 Yazarlarımız
ilkgul karaca

Moda rüzgarları esiyor

Her yıl yüzümüzü güldüren, yazdan kalma günler yaşatan Eylül ayı bu yıl maalesef öyle olmadı. Neredeyse hoşçakal diyeceğimiz Eylül soğuk ve yağışlı günleri ile bizi ...

Devam