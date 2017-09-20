İrem Derici'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Prof. Dr. Reha Baran, İrem Derici'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Baran yaptığı açıklamada, 'Kalp ile ilgili bir sıkıntı yok. Kalp çarpıntısı herkeste olur. Şu anda ciddi bir sıkıntımız yok.Hastanın bazı verilerini takip ediyoruz. Bunun düzelmesi önümüzdeki 48 saat de olabilir, biraz daha da geçebilir. Önümüzdeki bir iki gün yol gösterici olacak. Bir iki gün içinde normal kata alır mıyız almaz mıyız, daha iyi bilgi vereceğim.' ifadelerini kullandı.