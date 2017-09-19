19/09/2017 11:51


Lady Gaga tüm konserlerini iptal etti tedavi görüyor

Lady Gaga

Geçtiğimiz günlerde Rio'daki konserini iptal ettiğini açıklayan dünyaca ünlü yıldız Lady Gaga Fibromiyalji (kronik Ağrı sendromu) hastalığına yakalandı

Konserin iptali için sosyal medyada hayranlarından özür dileyen şarkıcı, yeni bir bilgilendirme paylaşımı yaptı. Tüm konserlerini iptal eden Gaga, şu ifadelere yer verdi: "Daha güçlü bir hale geldiğimde hastalık hikayesinin tamamını size anlatacağım. Çok yakında sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyorum ancak şu an doktorlarımla birlikte olmalıyım. Sizi çok seviyorum."


ertugruloglu new yorkta cavusoglu ile gorustu
Ertuğruloğlu New York’ta Çavuşoğlu ile görüştü
HER DoRT uNİVERSİTE MEZUNUNDAN BİRİ İsSİZ
Her dört üniversite mezunundan biri işsiz
2017 yılı Türk Dili Yılı Türkçe konuşan Türk'tür
ilkgul karaca
Moda rüzgarları esiyor
Lady Gaga
Lady Gaga tüm konserlerini iptal etti tedavi görüyor
İlgili Haberler
İrem Derici

Son dakika şarkıcı İrem Derici yoğun bakımda

Bülent Ersoy

Bülent Ersoy'un mayolu görüntüsü sosyal medyayı salladı

İrem Derici

İrem Derici ile ilgili çarpıcı iddia

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı

Yılın düğününden en özel kareler

Son Dakika Haberleri
ertugruloglu new yorkta cavusoglu ile gorustu

Ertuğruloğlu New York’ta Çavuşoğlu ile görüştü

HER DoRT uNİVERSİTE MEZUNUNDAN BİRİ İsSİZ

Her dört üniversite mezunundan biri işsiz

2017 yılı Türk Dili Yılı Türkçe konuşan Türk'tür

ismet yılmaz

İsmet Yılmaz açıkladı TEOG sınavı kaldırıldı

 Yazarlarımız
ilkgul karaca

Moda rüzgarları esiyor

Her yıl yüzümüzü güldüren, yazdan kalma günler yaşatan Eylül ayı bu yıl maalesef öyle olmadı. Neredeyse hoşçakal diyeceğimiz Eylül soğuk ve yağışlı günleri ile bizi ...

Devam