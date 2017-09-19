Lady Gaga tüm konserlerini iptal etti tedavi görüyor

Geçtiğimiz günlerde Rio'daki konserini iptal ettiğini açıklayan dünyaca ünlü yıldız Lady Gaga Fibromiyalji (kronik Ağrı sendromu) hastalığına yakalandı

Konserin iptali için sosyal medyada hayranlarından özür dileyen şarkıcı, yeni bir bilgilendirme paylaşımı yaptı. Tüm konserlerini iptal eden Gaga, şu ifadelere yer verdi: "Daha güçlü bir hale geldiğimde hastalık hikayesinin tamamını size anlatacağım. Çok yakında sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyorum ancak şu an doktorlarımla birlikte olmalıyım. Sizi çok seviyorum."