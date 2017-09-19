19/09/2017 11:48


Son dakika şarkıcı İrem Derici yoğun bakımda

İrem Derici

Gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alınan ve bu nedenle bazı konserlerini iptal eden İrem Derici'nin yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı

Tedavi gördüğü Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran Derici'nin sağlık durumu hakkında, “Hastamız İrem Derici; gastroenterit ve idrar yolu enfeksiyonu tanıları ile takip edilirken gelişen elektrolit dengesizlikleri, vücut toplam su dengesi bozuklukları ve solunum zorluğu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde izlem ve tedaviye alınmıştır. Hastamızın tedavisi sürmektedir.” ifadelerini kullandı. 


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