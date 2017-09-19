19/09/2017 10:14
Bülent Ersoy'un mayolu görüntüsü sosyal medyayı salladı
Türk müziğinin divası Bülent Ersoy, “Dünya Güzellerim” programının çekimleri için Vietnam'a gitti. Ersoy'un Vietnam'da mayo ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı
Vietnam'ın başkenti Hanoi şehrinde gerçekleşen çekimler sırasında Hanoi'ye 4 saat uzaklıkta olan UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ha Long Bay'a da (Ha Long Körfezi) giden güzellerden Diva Bülent Ersoy, yıllar sonra ilk kez mayolu denize girerken görüntü verdi.