Bülent Ersoy'un mayolu görüntüsü sosyal medyayı salladı

Türk müziğinin divası Bülent Ersoy, “Dünya Güzellerim” programının çekimleri için Vietnam'a gitti. Ersoy'un Vietnam'da mayo ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı

Vietnam'ın başkenti Hanoi şehrinde gerçekleşen çekimler sırasında Hanoi'ye 4 saat uzaklıkta olan UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ha Long Bay'a da (Ha Long Körfezi) giden güzellerden Diva Bülent Ersoy, yıllar sonra ilk kez mayolu denize girerken görüntü verdi.