İrem Derici ile ilgili çarpıcı iddia

Gıda zehirlenmesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan İrem Derici'nin kilo almaktan korktuğu ve bu nedenle bir şey yemediği ortaya çıktı

Son aylarda verdiği asırı kilolarla herkesin tepkisini çeken popçu İrem Derici önceki gün hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bir bakıma alınan Derici, bu yüzden doktor raporuyla birçok konserini de iptal etti. Ünlü şarkıcı, besin zehirlenmesine dayalı böbrek iltihaplanması geçirdiğini söyleyip ve sevenlerinden dua istedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu bugünkü köşesinde İrem Derici’nin nasıl zayıfladığı yazdı. Semercioğlu köşesinde; ‘Son dönemde yediği içtiği hiçbir şey yoktu, sadece günde bir-iki şişe bira içiyordu… Başka yediği bir şey yoktu. Sonunda vücut iflas etti. Umarım arpa suyuyla hayatın geçmeyeceğini öğrenmiştir İrem’ yazdı.