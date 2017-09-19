Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu hakkında kamu davası açıldı. Davanın ilk duruşması 28 Kasım 2017 tarihinde görülecek

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, sunucu ve oyuncu Murat Başoğlu ve öz yeğeni Burcu Kabadayı hakkında, “hayasızca davranışlarda bulunmak” suçundan hazırladığı iddianameyi tamamladı.İddianamede Murat Başoğlu ve birliktelik yaşadığı yeğeni Burcu Kabadayı için Türk Ceza Kanunu’nun, “Hayasızca hareketler” başlığı altında, “Alenen cinsel ilişkide bulunmak ve teşhircilik” suçunu düzenleyen 225’inci maddesi kapsamında 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası istendi.

DAVANIN İLK DURUŞMASI 28 KASIM'DA

Hazırlanan iddianame Bodrum 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemece kabul edilen davanın duruşmasının, 28 Kasım’da başlayacağı bildirildi. Murat Başoğlu soruşturma kapsamında geçen 31 Ağustos’ta Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’na giderek ifade vermiş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce yurt dışı yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yeğeni Burcu Kabadayı da geçen 8 Eylül’de alınan ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Murat Başoğlu, geçen 11 Eylül’de Aydın’ın Kuşadası İlçesi’ndeki davada, eşi Hande Bermek’ten tek duruşmada anlaşmalı boşanmıştı.