Şeyma Subaşı gelinliğiyle fotoğraf paylaştı

Acun Ilıcalı ile Fransa'da hayatlarını birleştiren Şeyma Subaşı, nikah töreninden önce giyeceği gelinliği sosyal medya hesabından paylaştı

Şeyma Subaşı, nikahta giyeceği elbisesini takipçileriyle paylaştı. Zimmermann markasının sonbahar-kış koleksiyonundan bir parça seçen Subaşı, elbisesini Sergio Rossi beyaz stilettolarla kombinledi. Kıyafetin en dikkat çeken detaylarından biri ise Johanna Ortiz’in tasarımı olan papatya şeklindeki küpeleri oldu.