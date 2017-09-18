18/09/2017 19:34


Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti dünya evine girdi

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı

TV8 kanalının sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı dünya evine girdi. Çiftin düğün organizasyonu yarın da devam edecek

Cote D'Azur Havaalanı'nda bekleyen özel helikopter, ünlü çift ve şahitlerini Marsilya'ya götürdü. Ilıcalı ile Subaşı, buradaki Türk Konsolosluğu'nda Esat Yontunç ve Kübra Subaşı'nın şahitliğinde evlendi.

Şeyma Subaşı, dün özel uçakla Fransa'nın St. Tropez kasabasına gitti. Uçağa ulaşımı sağlanan araçta Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı’nın isimleri yazılıydı.Yaklaşık 250 davetli, 18 Eylül'de THY'den kiralanan özel uçakla Fransa'nın Nice kentine uçtu.Byblos adlı lüks otele yerleşen ünlü çiftin düğünü, 19 Eylül'de Bagatelle adlı kulüpte, açık havada gerçekleşecek ve saat 24.00'te sona erecek. Düğünün ardından başlayacak after party sabah 06:00'ya kadar sürecek.


Şeyma Subaşı
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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti dünya evine girdi
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