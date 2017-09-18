Caner Toygar'dan eşi Berke hakkında zehir zemberek açıklamalar

ATV kanalında yayınlanan Esra Erol'da isimli izdivaç programında tanışıp hayatlarını birleştiren Caner-Berke çifti yollarını ayırma kararı almıştı

Eşi Berke'nin 300 bin TL'ye yakın tazminat istediğini söyleyen Caner, boşanma aşamasındaki eşinin, evini de almak istediğini belirtti.

Defalarca ayrılık aşamasına gelen ikiliden Caner sürekli barışmak için koşturuyordu.Evlendiğine bile pişman olduğunu söyleyen Caner, "3-4 ay evli kalıp da evlendiği kişiden hemen boşanınca evini isteyen birinin evlenme amacı da bellidir." diyerek Berke'nın ev için evlendiğini ima etti.

"Bir daha barışır mısınız?" sorusuna ise "Asla barışmam" diyerek cevap veren Caner, "Boşanayım kurban keseceğim". dedi.Berke Kentli ve Caner Toygar geçen aylarda bir kere daha ayrılığın eşine gelmişti. Berke, Caner'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etmiş, Caner ise bu iddiaları hem canlı yayında hem Instagram'da reddederek kendisini öldüreceğini bile söylemişti. Çift olayların ardından barışıp, Medine'ye gitmişlerdi.