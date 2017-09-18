18/09/2017 17:03


Tuğçe Kazaz'dan Ak Parti hakkında bomba açıklama

Tuğçe Kazaz

Beyaz TV canlı yayınında açıklama yapan eski manken Tuğçe Kazaz, "Bende artık AK Parti'ye ufak ufak soğumalar başladı" açıklamasında bulunarak herkesi şaşırttı

Tuğçe Kazaz, "FETÖ bütün oluşumlara girmiş. Yargıya, askeriyeye, istihbarata bulaşmışsa siyasete bulaşması çok kolaydır. Fakat bu siyasete hiç bulaşmamış gibi hava yaşanması ve bunların ortaya çıkarılmaması bende soğumalara neden oldu" ifadelerini kullandı.

Kazaz'ın bu sözlerine programın sunucusu Tahir Sarıkaya, "Sizin bu eleştirinize şok oldum" diyerek yanıt verdi.Tuğçe Kazaz'ın AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili açıklamaları şöyle:

"Eğer AK Parti gelecekse tutumunu değiştirmesi lazım. Erdoğan milletin sahiplendiği bir devlet başkanı oldu, fakat onun klonları türemeye başladı. AKP içinde onun gibi insanlara davranan, bu güçten nemalanan klonlar meydana gelmeye başladı. Tayyip Bey'in etrafındakilerin doğru şeyler anlattıklarını düşünmüyorum ben. AK Parti çıktığında 2 yaşında olan gençler şuan 17 yaşında yeni nesli oluşturuyor ve AK Parti hala aynı söylemleriyle devam ediyor. Bir değişiklik yok. Ben AK Parti'yi destekleyen biri olarak söylüyorum bunu.

'FETÖ BÜTÜN OLUŞUMLARA GİRMİŞ'

Bende artık AK Parti'ye ufak ufak soğumalar başladı. Çünkü FETÖ bütün oluşumlara girmiş. Yargıya, askeriyeye, istihbarata bulaşmışsa siyasete bulaşması çok kolaydır. Fakat bu siyasete hiç bulaşmamış gibi hava yaşanması ve bunların ortaya çıkarılmaması bende soğumalara neden oldu."


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