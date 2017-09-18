Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında flaş karar

Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu'nun yaşadığı aşkın ortaya çıkmasıyla ikili hakkında kamu davası açıldı. İlk duruşma 28 Kasım tarihinde yapılacak

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında, geçtiğimiz hafta içinde "hayasızca davranışta bulunmak" iddiasıyla bir yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan kamu davasının, Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildiği öğrenildi.

Mahkemece kabul edilen davanın duruşması, 28 Kasım 2017 tarihinde başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda nöbetçi mahkeme tarafından, Burcu Başoğlu Kabadayı için yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Ayrıca sunucu Murat Başoğlu da 11 Eylül'de Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görülen duruşmada eşi Hande Bermek'ten boşanmıştı.