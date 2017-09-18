İşte Şeyma Subaşı'nın gelinliği

Fransa-St. Tropez'de Acun Ilıcalı ile dünyaevine girecek olan Şeyma Subaşı'nın gelinlikle çekinmiş fotoğrafı ortaya çıktı

Sık sık sosyal medya hesabından fotoğraf ve videolar paylaşan Şeyma Subaşı'nın gelinlik konseptli kostümler giymesi dikkat çekti.Davetliler, bugün THY'den kiralanan özel uçakla Fransa'nın Nice kentine uçtu. Cote D'Azur Havaalanı'nda bekleyen özel helikopter, çifti ve şahitlerini Marsilya'ya götürecek. Buradaki Türk Konsolosluğu'nda Esat Yontunç ve Kübra Subaşı'nın şahitliğinde nikah kıyılacak. Grup, aynı helikopterle Fransa - St. Tropez'e gidecek ve Byblos adlı lüks otele yerleşecek.

Düğün, 19 Eylül'de Bagatelle adlı kulüpte, açık havada gerçekleşecek ve saat 24.00'e kadar sürecek. Düğün sonrası düzenlenecek partide dünyaca ünlü DJ Solomun çalacak.