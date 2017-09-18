18/09/2017 13:20


Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ne zaman evleniyor

acun ilicali seyma subasi

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı ne zaman evlenecek, nikah şahitleri kim olacak, düğün nerede gibi soruların cevapları tek tek belli oldu

Avrupa\London - Şeyma Subaşı, dün özel uçakla Fransa - St. Tropez'e gitti. Sık sık sosyal medya hesabından fotoğraf ve videolar paylaşan Şeyma Subaşı'nın gelinlik konseptli kostümler giymesi dikkat çekti.

Davetliler, bugün THY'den kiralanan özel uçakla misafirleriyle birlikte Fransa'nın Nice kendine uçacak.  Cote D'Azur Havaalanı'nda bekleyen özel helikopter, çifti ve şahitlerini Marsilya'ya götürecek. Buradaki Türk Konsolosluğu'nda Esat Yontunç ve Kübra Subaşı'nın şahitliğinde nikah kıyılacak. Grup, aynı helikopterle Fransa - St. Tropez'e gidecek ve Byblos adlı lüks otele yerleşecek. Düğün, 19 Eylül'de Bagatelle adlı kulüpte, açık havada gerçekleşecek ve saat 24.00'e kadar sürecek.


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