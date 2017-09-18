18/09/2017 11:18


2017 Emmy Ödüllerini kazananlar belli oldu

2017 Emmy Ödülleri

69. Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerine ulaştı

Sunuculuğunu Emmy ödüllü komedyen Stephen Colbert'in yaptığı program, CBS kanalından canlı yayınlandı.Gecede, HBO'nun "Veep" dizisi son 3 yılda 3. Emmy ödülünü kazandı.Margaret Atwood'un 1985 yapımı gerilim filminden uyarlanan Hulu'nun "Handmaid's Tale" dizisi drama dalında en iyi dizi ödülünün sahibi olurken, Elisabeth Moss, aynı dizideki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

"Saturday Night Live" da gecenin kazananları arasında yer alırken, bu programda eski Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'i canlandıran Melissa McCarthy, En İyi Konuk Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

69. Emmy Ödülleri'ne layık görülen dizi, oyuncu ve senaryo yazarları şöyle:

En İyi TV Dizisi (Drama): The Handmaid's Tale

En İyi TV Dizisi (Komedi): Veep (HBO)

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Sterling K. Brown ("This Is Us")

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Elisabeth Moss ("The Handmaid’s Tale")

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Donald Glover ("Atlanta")

En İyi Kadın Oyuncu, (Komedi): Julia Louis-Dreyfus ("Veep")

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama): John Lithgow ("The Crown")

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama): Ann Dowd ("The Handmaid’s Tale")

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi): Alec Baldwin ("Saturday Night Live")

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi): Kate McKinnon ("Saturday Night Live")

En İyi Mini TV Dizisi: "Big Little Lies" (HBO)En İyi TV Filmi: "Black Mirror: San Junipero"

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi): Riz Ahmed ("The Night Of")

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi): Nicole Kidman ("Big Little Lies")

Komedi Dalında En İyi Senaryo Yazarı: Aziz Ansari ve Lena Waithe ("Master of None"

)Drama Dalında En İyi Senaryo Yazarı: Bruce Miller, ("The Handmaid's Tale")

En İyi Konuk Kadın Oyuncu: Melissa McCarthy.


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