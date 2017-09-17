17/09/2017 12:09


Sıla Ahmet Kural ile ilk kez fotoğraf paylaştı

Sıla ve Ahmet Kural

Sevgilisi Ahmet Kural ile çekindiği ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Sıla, yaptığı bu paylaşımla büyük beğeni aldı

Yaklaşık 6 aydır birlikte olan Sıla ve Ahmet Kural çifti magazin basınından uzak durmaya çalışıyor. Sıla'nın yaz konserlerine devam ederken sevgilisi Ahmet Kural da onu yalnız bırakmamıştı. Ahmet Kural ile fotoğrafını İnstagram hesabından paylaşmayan Sıla bir ilke imza attı.

AHMET KURAL'LA İLK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Güzel şarkıcı, Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile olan fotoğrafını, "Kulis" diyerek İnstagram hesabından paylaştı.

İlgili Haberler
Aleyna Tilki

Aleyna Tilki'nin kıyafeti herkesi şaşırttı

İrem Derici

İrem Derici takipçilerinden kendisi için dua istedi

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı çiftinin düğün tarihi belli oldu

Murat Boz ve Aslı Enver

Ünlü çift evleniyor mu Murat Boz ilk kez açıkladı

Son Dakika Haberleri
Atilla Abacioğlu

İngiltere Türk Dünyası Dayanışma Platformu Başkanı Abacioğlu'dan Çağrı

Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş oldu Ali Erbaş kimdir

Sayısal Loto

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 16 Eylül 2017

iPhone X

iPhone X Türkiye'ye ne zaman gelecek ve kaç liradan satılacak

 Yazarlarımız
necdet Sivaslı

İsrail sahneye çıktı

Yanı başımızda bir bağımsız Kürt Devleti’nin kurulma çabalarına en önde destek veren İsrail, tüm hatları ile ortaya çıktı. Ard arda gelen açıklamalarda İsrail’in Barzani’ye “tam ...

Devam