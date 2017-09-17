Sıla Ahmet Kural ile ilk kez fotoğraf paylaştı

Sevgilisi Ahmet Kural ile çekindiği ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Sıla, yaptığı bu paylaşımla büyük beğeni aldı

Yaklaşık 6 aydır birlikte olan Sıla ve Ahmet Kural çifti magazin basınından uzak durmaya çalışıyor. Sıla'nın yaz konserlerine devam ederken sevgilisi Ahmet Kural da onu yalnız bırakmamıştı. Ahmet Kural ile fotoğrafını İnstagram hesabından paylaşmayan Sıla bir ilke imza attı.

AHMET KURAL'LA İLK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Güzel şarkıcı, Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile olan fotoğrafını, "Kulis" diyerek İnstagram hesabından paylaştı.