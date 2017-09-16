Aleyna Tilki'nin kıyafeti herkesi şaşırttı

Son dönemlerin en çok konuşulan genç popçularından Aleyna Tilki bu kez pijamalı haliyle objektiflere takıldı

Emrah Karaduman ile birlikte önceki akşam bir mekân çıkışında görüntülenen Tilki,giyim tarzıyla herkesin dikkatini çekti. Sürekli “Dünya starı olmak istiyorum” diyen Aleyna Tilki, pijaması ve terlikleriyle herkesi şaşırttı. Bazı sevenleri ise “Aleyna yataktan kalkmış yemek yemeye gelmiş’ yorumlarında bulundu. Tilki’nin bu tarzı bilinçli olarak tercih ettiği, salaş halleriyle sık sık görüntü veren dünya starlarını taklit ettiği düşünülüyor.