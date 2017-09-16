16/09/2017 12:38


İrem Derici takipçilerinden kendisi için dua istedi

İrem Derici

Gıda zehirlenmesi nedeniyle geçen hafta konser iptal eden popçu İrem Derici sosyal medyada yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü

Güzel şarkıcı İrem Derici, vereceği 3 konseri daha doktor raporuyla iptal etti.Ünlü popçu haberi Instagram'dan duyurdu:

"Tedavi sürecim devam etmekta olduğu için;

20 Eylül Ankara Atılım Üniversitesi

23 Eylül Yenikapı (Samsun tanıtım günleri) 

24 Eylül İstanbul Çekmeköy konserlerim doktor raporu ile ital edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederim. Sizlerle buluşmam için bana bol bol dua edin"


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