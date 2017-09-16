16/09/2017 12:08


Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı çiftinin düğün tarihi belli oldu

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve sevgilisi Şeyma Subaşı, 19 Eylül Salı günü nikah masasına oturacak

Ünlü çift St.Tropez’de dünya evine girecek. Posta Gazetesi'nin haberine göre; 250 kişi düğüne davetli. Sessiz sedasız yapılacak nikaha ise sadece şahitler katılacak.

Saint Tropez’ye komşu olan Marsilya kentindeki Türkiye Konsolosluğu’nda 18 Eylül’de imzalar atılacak. Acun Ilıcalı’nın şahitliğini yakın dostu Esat Yontunç yapacak. Şeyma Subaşı’nın şahidi ise ablası Kübra Subaşı olacak.


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