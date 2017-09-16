Ünlü çift evleniyor mu Murat Boz ilk kez açıkladı

Geçtiğimiz yıldan bu yana aşk yaşayan Aslı Enver ve Murat Boz çiftinin hayatlarını birleştirecekleri yönünde iddialar ortaya atılmıştı

Basında yer alan haberlere göre Aslı Enver’e evlilik teklif edip ‘evet’ cevabını alan yakışıklı popçu, Kurban Bayramı’nın ardından kız istemek için Enver’in ailesinin kapısını çalacaktı.

MURAT BOZ AÇIKLIK GETİRDİ

Önceki gece bir restoran çıkışında gazeteciler ile karşılaşan Murat Boz "Kız isteme" haberlerinin hatırlatılması üzerine "Biz de sizden öğreniyoruz. Yok öyle bir şey" dedi.