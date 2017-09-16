Fi'nin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak

Son dönemlerin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Fi'nin 13. bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Büşra Develi ve Tülay Günal gibi isimlerin paylaştığı internetin fenomen dizisi 'Fi'nin yeni sezon çekimlerinin eylül ortasında başlanması planlanıyordu. Ancak sevilen dizinin çekim tarihi ertelendi. Yeni çekim tarihi ekim ayının ilk haftası olarak belirlendi.Büyük ses getiren "Fi"nin yönetmeni Mert Baykal, yaz aylarında Burak Özçivit, Murat Boz, Leyla Feray ve Pınar Deniz'le "Kardeşim Benim 2" filmini çekmişti. Yönetmenin filmle ilgili çalışmaları, oyuncuların programları ve Nüket Bıçakçı'nın yazdığı senaryodaki revizyonlar çekimlerin önümüzdeki aya sarkmasına neden oldu.