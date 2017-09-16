Vatan Şaşmaz oğlunun adını ölmeden bir kaç gün önce koymuş

Ağustos ayında Beşiktaş'taki ünlü bir otelde vurularak öldürülen oyuncu Vatan Şaşmaz'ın 4 aylık oğlunun adını ölmeden önce koyduğu ortaya çıktı

Geçtiğimiz ay eski manken Filiz Aker tarafından feci sekilde öldürülen Vatan Şaşmaz'ın ölmeden bir gün önce çocuğunun cinsiyetinin erkek olduğunu öğrendiği ve adını "Asil" koyduğu yakın arkadaşı Tuğba Özay katıldığı bir programda açıkladı.Tuğba Özay katıldığı canlı yayında, eski sevgilisi tarafından öldürülen yakın arkadaşı Vatan Şaşmaz'ı andı. Özay, "Vatan Şaşmaz oğlunun adını "Asil" koyacaktı" dedi.

HABERİ ANNESİNE BÖYLE VERMİŞ

Tuğba Özay "Vatan ölmeden bir gün önce eşi Yasemin'le Ankara'ya gitmiş ve bir oğlu olacağını öğrenmiş. Vatan hemen annesine mesaj atmış. Babannesi torunun Asil Şaşmaz'la tanış" şeklinde konuştu.