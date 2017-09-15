15/09/2017 19:17


Esra Sönmezer Joker Çetesi filminde kendi çetesini kurdu

joker cetesi

Esra Sönmezer, çekimleri Ankara’da devam eden aksiyon ve komedi içerikli “Joker Çetesi” isimli filmde sonunda kendi çetesini kurdu

Ekranların sevilen oyuncusu ve sunucusu Esra Sönmezer, çekimleri Ankara’da devam eden aksiyon ve komedi içerikli “Joker Çetesi” isimli filmde sonunda kendi çetesini kurdu. Çete liderini canlandıran Esra Sönmezer, sinema filminin tek kadın oyuncusu olarak göze çarpıyor. Yönetmen koltuğunda Turgut Ural’ın oturduğu “Joker Çetesi” isimli sinema filmi için 2 ay boyunca özel çalışmalar yapan Sönmezer aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayarak set ekibini de şaşırttı.

 

 

Yeri geldiğinde acımasız bir çete liderini canlandıran Esra Sönmezer “Herkes beni şen şakrak ve gülen yüzümle tanıyor, içimdeki kötü ruhu bu filmle çıkardım” diyerek filmdeki oyunculuğunun seyredilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Sinema filminde Esra Sönmezer yanında Sinan Bengier, İzzet Çivril, Dost Elver, İskender Bağcılar, Semih Öztürk, Hakan Kara ve Ali Uyandıran gibi önemli isimler rol alıyor.

Filmin konusu :Geçmişi sırlarla dolu olan, derin devletin emekli adamlarının emekli olmadan önce hafızalarının silinmesiyle başlayan komik olayları işleyen film, aynı zamanda toplumda kanayan birçok yaraya da parmak basacak


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