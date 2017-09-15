Çağatay Akman'dan Bizim Hikaye dizisi müziği ile hayranlarına sürpriz

Türkiye Müzik dünyasının star ismi Çağatay Akman, Fox ekranlarındaki “Bizim Hikaye ” isimli dizi filmin tema müziğini seslendirerek hayranlarına da sürpriz yaptı

Avrupa\London - Türkiye Müzik dünyasının star ismi Çağatay Akman, Fox ekranlarındaki “Bizim Hikaye ” isimli dizi filmin tema müziğini seslendirerek hayranlarına da sürpriz yaptı. Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan’ın paylaştıkları dizi filmle aynı adı taşıyan “Bizim Hikaye” isimli eserin söz Abdullah Özdoğan ve müziği Volkan Sönmez imzası taşırken Çağatay akman yorumu dizi film başlamadan tema müziğini dillere düşürdü.

2645 Records tarafından “Bizim Hikaye” isimli eserin gördüğü ilgiden dolayı dijital platformdan eser satışa sunuldu ve birde klip çekildi. Dizi film ile aynı adı taşıyan “Bizim Hikaye” isimli eserin klip çalışması Yekta Özbilen tarafından yapılırken dizi filmden de görüntülerle desteklendi. Dizi filmin çekildiği sokakta sanatçının performans çekimleri gerçekleşirken Çağatay Akman “Kendimi klip çekimi değil de filmin içinde gibi hissettim. Şarkı dizi filmin ruhunu öyle güzel yansıtıyor ki performans çekimlerinde hikâyeyi yaşadım” dedi.