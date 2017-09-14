Flaş iddia Mehmet Ali Erbil rol aldığı diziden kovuldu

Star TV'de ekrana gelen Türk Malı dizisinde rol alan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in dizi yapımcısı tarafından diziden kovulduğu iddia edildi

İddiaya göre, Mehmet Ali Erbil çekimler sırasında bir asistan kıza sürekli mesaj atmaya başladı. Ancak Erbil, bu mesajlarına bir türlü karşılık alamayınca dizi yöneticilerine gidip “Bu kızı işten kovun” dedi. Ancak yapım şirketi asistanı işten çıkaramayacaklarını söylediler.

Süreç Film yöneticileri Star Tv yönetimini arayarak durumu aktardılar. Bu gelişmenin ardından Süreç Film apar topar Mehmet Ali Erbil’in işine son verdi. . Erbil’in yerine gelen isimse Hamdi Alkan oldu.