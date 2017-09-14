Arkadaşından büyük fedakarlık Selena Gomez'e böbreğini verdi

Bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle nakil olması gereken genç kuşağın sevdiği isimlerden Selena Gomez güzel haberi sosyal medya hesabından verdi

Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez, kendisine böbreğini veren kişinin en yakın arkadaşı olduğunu açıkladı. Genç yıldız: "Güzel arkadaşım Francia Raisa, bana eşsiz benzersiz bir hediye verdi. Seni çok seviyorum kardeşim" diyerek kendisine böbrek donörü olan arkadaşına da teşekkür etti.

Sistemik Lupus Eritematozus ya da daha yaygın kullanılan adıyla Lupus, sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarıy akciğer zarı gibi birçok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla giden, değişik seyir gösteren ve bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalık.