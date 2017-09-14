14/09/2017 16:35


Arkadaşından büyük fedakarlık Selena Gomez'e böbreğini verdi

Selena Gomez

Bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle nakil olması gereken genç kuşağın sevdiği isimlerden Selena Gomez güzel haberi sosyal medya hesabından verdi

Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez, kendisine böbreğini veren kişinin en yakın arkadaşı olduğunu açıkladı. Genç yıldız: "Güzel arkadaşım Francia Raisa, bana eşsiz benzersiz bir hediye verdi. Seni çok seviyorum kardeşim" diyerek kendisine böbrek donörü olan arkadaşına da teşekkür etti.

Sistemik Lupus Eritematozus ya da daha yaygın kullanılan adıyla Lupus, sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarıy akciğer zarı gibi birçok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla giden, değişik seyir gösteren ve bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalık.

 


Mehmet Ali Erbil
Flaş iddia Mehmet Ali Erbil rol aldığı diziden kovuldu
altın fiyatları
Çeyrek altın kaç lira oldu, en güncel altın fiyatları 14 Eylül
pfdk
PFDK Süper Lig ekiplerine ceza yağdırdı
Mustafa Akıncı
KKTC Cumhurbaşkanından Türkiye ile ilgili flaş açıklama
hatun tuğluk cenaze
Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesi Tunceli'de defnedildi
İlgili Haberler
Mehmet Ali Erbil

Flaş iddia Mehmet Ali Erbil rol aldığı diziden kovuldu

Nihat Doğan

Nihat Doğan'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak açıklama

Müge Anlı

Müge Anlı'nın neyi bulduğunu duyunca çok şaşıracaksınız

Adriana Lima ve Metin Hara

Adriana Lima'nın son paylaşımı sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu, en güncel altın fiyatları 14 Eylül

pfdk

PFDK Süper Lig ekiplerine ceza yağdırdı

Mustafa Akıncı

KKTC Cumhurbaşkanından Türkiye ile ilgili flaş açıklama

hatun tuğluk cenaze

Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesi Tunceli'de defnedildi

 Yazarlarımız
necdet Sivaslı

Kartlar açılıyor

Türk ve Türkiye düşmanı Barzani ile gerçekler açık biçimde ortaya çıktı. Bugüne kadar perde arkasında olanlar da yüzlerini artık saklamıyor. Amerika ve Batı’nın perde arkasında ...

Devam