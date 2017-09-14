14/09/2017 14:37


Müge Anlı'nın neyi bulduğunu duyunca çok şaşıracaksınız

Müge Anlı

ATV kanalından ekrana gelen Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı bu kez 2600 yıllık tarihi eser buldu

Emekli öğretmen Celal Karataş, Anlı'yı ve ekibini Temmuz ayında Tekirdağ Enez'de yapılan kazı çalışmalarına davet etti. Bu davet üzerine Anlı, sezon arasında Edirne'nin şirin ilçesi, 8500 yıllık geçmişe sahip olan Enez'deki arkeolojik kazı çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. Enez'de Sait Başaran tarafından düzenlenen arkeolojik kazıya Kültür ve Turizm Bakanlığından aldığı izinle katılan Müge Anlı, tarihi eserlerin tahribatına karşı farkındalık sağlamak adına bu projede yer aldı. Anlı'yı emekli öğretmen Celal Karataş, Enez Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Sait Başaran karşıladı.

Anlı, burada kazı ekibi ve Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer Ersöz'le bir araya geldi. Müge Anlı kazı evindeki yemeğin ardından 1978 yılından bu yana Enez'in tarihi güzelliğini gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Sait Başaran ve emekli öğretmen Celal Karataş'la kısa bir Enez turu attı. Kazı alanına geri dönen Anlı, Helenistik dönem su terazisi nekropolisi alanında, kazı ekibinden arkeologlar eşliğinde çalışmaya başladı.

Arkeolojik eserlere merakıyla bilinen Anlı, Enez'de kazı alanında amforanın içerisinde tarihi eser aramaya başladı. Arkeolog malzemelerini ustaca kullanan Anlı, anfora içinde önce 2600 yıllık bir tarihi eser buldu. Daha sonra aramaya devam eden Anlı, Yunan mitolojisindeki tanrıçalardan biri olarak adlandırılan "pitos" mezarından "ariballos" adı verilen bir esans şişesi buldu. Bir tarihi eser bulmanın heyecanını yaşayan Anlı duygu dolu anlar yaşadı, mutluluğu gözyaşlarıyla birleşti. Anlı, "İzleyiciler Müge Anlı her şeyi bulur diyorlardı ama hiç 2600 yıllık bir eseri bulmamıştım. Enez Kaymakamına daveti için ne kadar teşekkür etsem az. Yıllar önce ölen bir şeyi ortaya çıkartıyorsunuz. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Burada define yok, tarih var. İşte bu tüm hazinelere bedel. Ortak mirasımız olan bu eserlere sahip çıkalım. Tarihi eserler bizim geleceğe mirasımız" diyerek mesaj verdi.


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