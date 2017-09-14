14/09/2017 09:25


Ünlü oyuncunun şans oyunlarıyla başı dertte 100 bin dolar kaybetti

bir kadın bir erkek

Bir Kadın Bir Erkek adlı dizide Ozan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Emre Karayel'in şans oyunlarında 100 bin dolar kaybettiği ortaya çıktı

Bir süredir ekranlarda göremediğimiz oyuncu, kendisini şans oyunlarına kaptırdı.Günaydın'ın haberine göre; pokerde yaklaşık 100 bin dolar kaybeden Karayel, üç aydır Kıbrıs'taki casinolara giriş yapamıyor. Uzun yıllardır şans oyunu oynadığı söylenen Karayel'in birkaç gayrimenkulünü de gözden çıkardığı öne sürüldü.

Diğer yandan atlara ve at yarışlarına da oldukça meraklı olan oyuncunun, yarış atları da var. Ancak Karayel'in atları henüz hiçbir koşuda birinci olamadı.


hava durumu
Yurt geneli hava durumu 14 Eylül 2017
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı 'IKBY ısrar ederse bedelini öder'
BMGK
BMGK Arakan için toplandı 'Şiddete bir an evvel son verilmeli'
Hatun Tuğluk cenazesi
Ankara Valiliğinden Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşananlara ilişkin açıklama
Adriana Lima ve Metin Hara
Adriana Lima'nın son paylaşımı sosyal medyayı salladı
İlgili Haberler
Adriana Lima ve Metin Hara

Adriana Lima'nın son paylaşımı sosyal medyayı salladı

Sibel Kekilli

Sibel Kekilli sosyal medyada Türk kullanıcıları engelledi

Mercedes Benz Fashion Week

Mercedes Benz Fashion Week Istanbul'da muhteşem anlar

BAHAR SAHIN

Bahar Şahin Kayıt Dışı dizisinde

Son Dakika Haberleri
hava durumu

Yurt geneli hava durumu 14 Eylül 2017

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı 'IKBY ısrar ederse bedelini öder'

BMGK

BMGK Arakan için toplandı 'Şiddete bir an evvel son verilmeli'

Hatun Tuğluk cenazesi

Ankara Valiliğinden Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşananlara ilişkin açıklama

 Yazarlarımız
mustafa oz

Ne yaptığımızı bilemeyiz

Ülkemizde yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha girdik. Tüm emekçi öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerin tamamına başarılar dilerim. Allah onlara sağlıklar ve başarılar versin. Eğitim denince ...

Devam