Ünlü oyuncunun şans oyunlarıyla başı dertte 100 bin dolar kaybetti

Bir Kadın Bir Erkek adlı dizide Ozan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Emre Karayel'in şans oyunlarında 100 bin dolar kaybettiği ortaya çıktı

Bir süredir ekranlarda göremediğimiz oyuncu, kendisini şans oyunlarına kaptırdı.Günaydın'ın haberine göre; pokerde yaklaşık 100 bin dolar kaybeden Karayel, üç aydır Kıbrıs'taki casinolara giriş yapamıyor. Uzun yıllardır şans oyunu oynadığı söylenen Karayel'in birkaç gayrimenkulünü de gözden çıkardığı öne sürüldü.

Diğer yandan atlara ve at yarışlarına da oldukça meraklı olan oyuncunun, yarış atları da var. Ancak Karayel'in atları henüz hiçbir koşuda birinci olamadı.