13/09/2017 14:24


Sibel Kekilli sosyal medyada Türk kullanıcıları engelledi

Sibel Kekilli

Duvara Karşı filmiyle adından uzun süre bahsettiren oyuncu Sibel Kekilli'nin sosyal medyada Türk kullanıcıları engellediği ortaya çıktı

Türk asıllı Alman oyuncu, geçtiğimiz günlerde ise “Kısa bir süreliğine veda etme zamanı” şeklindeki açıklamasıyla bir süreliğine sosyal medyada olmayacağını duyurmuştu. Ancak sadece Türkiye’de yaşayan kullanıcıları engellediği ortaya çıktı. Kekilli’nin Instagram profiline girmek isteyenler, birkaç gündür “Bulunduğun bölgede bu profile ulaşılamıyor” mesajıyla karşılaşıyor.


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