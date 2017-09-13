13/09/2017 13:19


Mercedes Benz Fashion Week Istanbul'da muhteşem anlar

Mercedes Benz Fashion Week

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul İlkbahar/Yaz 2018 sezonu defilesi bugün yapılan defilelerle Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde başladı.

Avrupa\Londra - Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul İlkbahar/Yaz 2018 sezonu defilesi bugün yapılan defilelerle Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde başladı

 

 

10'uncu sezona giren etkinlik 12-15 Eylül tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşecek.

 

 

 Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında koleksiyonlarını sergileyecek olan marka ve tasarımcılar; Aga, Arzu Kaprol, Atıl Kutoğlu, Bashaques, Çiğdem Akın, DB Berdan, Dice Kayek, Emre Erdemoğlu, Giovane Gentile, Mehmet Korkmaz, Mehtap Elaidi, Mert Erkan, Miin by Kadir Kılıç, Murat Aytulum, Naz by Rufat Ismayıl, New Gen, Özgür Masur, Özlem Süer, Rashid by Raşit Bağzıbağlı, Şiyar Akboğa, Sudietuz, Ümit Kutluk ve Zeynep Tosun yeni sezon koleksiyonlarını sergileyecek. 

 


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