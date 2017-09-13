Bahar Şahin Kayıt Dışı dizisinde
Bahar Şahin, okulun akıllı ve güzel kızı ‘İnci’ karakterini canlandıracak
Güzel ve başarılı oyuncu Bahar Şahin, ‘Kayıt Dışı’ adlı dizi ile adından söz ettirecek.
Yapımcılığını Karga Seven’in üstlendiği, yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın yaptığı dizide Bahar Şahin, okulun akıllı ve güzel kızı ‘İnci’ karakterini canlandıracak.
İsmail Hacıoğlu, Erkan Petekkaya, Songül Öden, Dolunay Soysert, Bahar Şahin, Serdar Orçin ve Rutkay Aziz gibi güçlü oyuncuların yer aldığı dizi yeni yayın döneminde Fox TV ekranlarında yayınlanacak.