13/09/2017 10:32


Bülent Serttaş Vali sandığı dolandırıcıya 15 bin lira gönderdi

Bülent Serttaş

Bülent Serttaş kendisini Erzincan Valisi olarak tanıtıp kendisine tekerlekli sandalye yardımında bulunmasını istediği dolandırıcının hesabına 15 bin lira para yatırdı

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, parayı yatırdıktan sonra tekrar aradığı numaranın kullanım dışı olduğunu gören Bülent Serttaş, savcılığa başvurdu. Serttaş, kendisini dolandıran şahıslardan şikayetçi oldu. Şüpheli iki kişi Ankara'da tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Bülent Serttaş
Bülent Serttaş Vali sandığı dolandırıcıya 15 bin lira gönderdi
gözaltı
Flaş, kapatılan okul ve dershanelerde çalışanlara dev operasyon
ilk ders zili
Milyonlarca öğrenci için ilk ders zili çalacak
Hakan Dinçay
Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm Hakan Dinçay hayatını kaybetti
Porto Beşiktaş
Porto Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri
İlgili Haberler
Burcu başoğlu

'Ne Olga'sı teknedeki kadın benim karımın ta kendisi'

Tolga Sayışman

Tolgahan Sayışman'a Irma kasırgası şoku

Murat Başoğlu Burcu Başoğlu

Murat Başoğlu ve yeğeninin hapsi isteniyor

Hande Bermek

Boşanma sonrası Hande Bermek'ten ilk açıklama

Son Dakika Haberleri
gözaltı

Flaş, kapatılan okul ve dershanelerde çalışanlara dev operasyon

ilk ders zili

Milyonlarca öğrenci için ilk ders zili çalacak

Hakan Dinçay

Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm Hakan Dinçay hayatını kaybetti

Porto Beşiktaş

Porto Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri

 Yazarlarımız
eser Nisan Yağmur

Stinkfish Londrada

Dalston'da bulunan ve son yıllarda önemli işlere imza atan,sokak sanatçılarının gözde mekanı  BSMT Space 22 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Kolombiyalı ünlü sokak sanatçısı Stinkfish'i ağarlayacak. Londra'da ...

Devam