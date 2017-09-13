Bülent Serttaş Vali sandığı dolandırıcıya 15 bin lira gönderdi

Bülent Serttaş kendisini Erzincan Valisi olarak tanıtıp kendisine tekerlekli sandalye yardımında bulunmasını istediği dolandırıcının hesabına 15 bin lira para yatırdı

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, parayı yatırdıktan sonra tekrar aradığı numaranın kullanım dışı olduğunu gören Bülent Serttaş, savcılığa başvurdu. Serttaş, kendisini dolandıran şahıslardan şikayetçi oldu. Şüpheli iki kişi Ankara'da tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.