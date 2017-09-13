13/09/2017 08:11


'Ne Olga'sı teknedeki kadın benim karımın ta kendisi'

Burcu başoğlu

Tatil cenneti Bodrum'da objektiflere yansıyan Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu'nun eşi ifade verdi

Hakkında dava açılan Murat Başoğlu, ifadesinde “Kadının adı Olga’ydı. Plajda ayaküstü tanışıp seviştik” demişti. Yeğeni de, kadının kendisi olduğunu reddetmişti.

O KADIN OLGA FALAN DEĞİL

Burcu Başoğlu’nun eşi Selçuk Kabadayı dün savcıya gidip şu ifadeyi verdi: “Görüntülere bakar bakmaz teknedeki kadının karım olduğunu anladım. Yıkıldım. O kadın, Olga falan değil. Burcu’nun ta kendisi! Ahlaksız ve reziller.”

 

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