Tolgahan Sayışman'a Irma kasırgası şoku

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman geçtiğimiz sene Miami'de satın aldığı ev haricinde iki konut daha edindi. Irma kasırgasının Miami'yi de vurmasının ardından Sayışman maddi olarak zarara girdi

Irma Kasırgası nedeniyle maddi zarara uğrayan Tolgahan Sayışman, şu açıklamada bulundu: “Felaketi öngörseydim bu yatırım için acele etmezdim, geçmesini beklerdim. Ama böyle bir afeti tahmin etmek mümkün değil tabii. Yine de her işte bir hayır vardır diyorum. Can kaybı olmasın, hiçbir canlıya zarar gelmesin yeter, gerisi çözülür.”