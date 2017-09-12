12/09/2017 18:18


Murat Başoğlu ve yeğeninin hapsi isteniyor

Murat Başoğlu Burcu Başoğlu

Öz yeğeni ile aşk yaşadığı görüntülerin medyaya yansımasının ardından Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında hayasızca davranışlarda bulunmak iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Bilindiği gibi Murat Başoğlu ve öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı Bodrum'da bir teknede öpüşürken yakalanmış, fotoğrafları yayınlanmıştı. Olayların ardından 31 Ağustos'ta Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ifade veren Murat Başoğlu'na Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Başoğlu ifadesinde fotoğraflardaki kadının yeğeni değil plajda tanıştığı yabancı uyruklu bir kadın olduğunu ileri sürmüştü.


altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum 12 Eylül 2017
şenol güneş
Şenol Güneş'in Porto'ya karşı ilk 11'i belli oldu
beyoğlu operasyon
Beyoğlu'nda büyük operasyon özel harekat polisleri de destek veriyor
Angela Merkel
Almanya Dışişleri Bakanı ile Merkel o konuda ters düştü
Murat Başoğlu Burcu Başoğlu
Murat Başoğlu ve yeğeninin hapsi isteniyor
İlgili Haberler
Hande Bermek

Boşanma sonrası Hande Bermek'ten ilk açıklama

Halil Sezai

Halil Sezai'nin babası için son görevi

Fettah Can ve Cansu Kurtçu

Fettah Can ikizlerin cinsiyetini açıkladı

aslışah alkoçlar ve burcu esmersoy

Aslışah Alkoçlar'dan Burcu Esmersoy'u kızdıracak açıklama

Son Dakika Haberleri
altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum 12 Eylül 2017

şenol güneş

Şenol Güneş'in Porto'ya karşı ilk 11'i belli oldu

beyoğlu operasyon

Beyoğlu'nda büyük operasyon özel harekat polisleri de destek veriyor

Angela Merkel

Almanya Dışişleri Bakanı ile Merkel o konuda ters düştü

 Yazarlarımız
eser Nisan Yağmur

Stinkfish Londrada

Dalston'da bulunan ve son yıllarda önemli işlere imza atan,sokak sanatçılarının gözde mekanı  BSMT Space 22 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Kolombiyalı ünlü sokak sanatçısı Stinkfish'i ağarlayacak. Londra'da ...

Devam