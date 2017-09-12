12/09/2017 14:54


Boşanma sonrası Hande Bermek'ten ilk açıklama

Hande Bermek

Yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından eşi Murat Başoğlu ile boşanan Hande Bermek konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı

Eşi Murat Başoğlu’ndan anlaşmalı olarak boşanan Hande Bermek avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Müvekkilim Hande Bermek ve Murat Başoğlu gördükleri lüzum üzerine ortaklaşa bir kararla evliliklerini sonlandırma kararı almış ve 11.09.2017 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmışlardır.

Tüm kamuoyunun gözleri önünde yaşanan bu çok zorlu süreçte müvekkilim ve ailesi hakkında birçok asılsız, hiçbir hukuki mesnete dayanmayan, hakaret ve tehdit boyutuna varan çeşitli haberler ve yayınlar yapılmıştır. Müvekkilim Hande Bermek bütün yapılmış ve yapılacak haberler ve yayınlar için hukuki ve cezai haklarını sonuna kadar kullanarak sorumlular hakkında gereken tüm başvuları yapacağını üzülerek bildirmektedir. Bundan sonraki sürece saygı gösteren herkese teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

Hande Bermek Vekili

Av.Aslı Çelik Hatemi

 

 


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