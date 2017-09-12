Halil Sezai'nin babası için son görevi
Çanakkale'de vereceği konser öncesi babasının ölüm haberini alan Halil Sezai, babası için düzenlenen törende güçlükle ayakta durdu
Eskisehir'de düzenlenen cenaze toreninde güçlükle ayakta duran sanatçı, babasını son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı.Eskişehir Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Halil Sezai'nin ağabeyi Cenk Paracıkoğlu, kız kardeşi Duygu Paracıkoğlu ve anne Nurten Paracıkoğlu'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kemal Yavuz Paracıkoğlu'nun naaşı Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.