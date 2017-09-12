12/09/2017 08:32


Aslışah Alkoçlar'dan Burcu Esmersoy'u kızdıracak açıklama

aslışah alkoçlar ve burcu esmersoy

Aslışah Alkoçlar, kendisine Burcu Esmersoy ile ilgili sorulan bir soruya verdiği cevapta yeni bir tartışmayı alevlendirdi

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenen Aslışah Alkoçlar, Burcu Esmersoy'un Çeşme'deki bir mekanda kendisine el hareketi yaptığı iddiasının doğru olup olmadığı sorulunca şu cevabı verdi: “Benden yaşça çok büyük bir insan, hakkında konuşmak istemiyorum. Onu tanımıyorum. Bu gerginliğin sebebini ben de bilmiyorum. Ama yapılan saygısızlığa saygısızlıkla cevap vermek bana yakışmaz. Sonuçta benden en az 20 yaş büyük olduğu için terbiyesizlik yapmam. Herkesi kendi haline bırakıyorum.” Genç kadın, bir davete katılmadan ya da mekana gitmeden önce “Burcu geliyor mu?” diye sorduğu iddiası için de “Öyle bir şey asla yok. Benim hiç alakam olmayacak biri. Hayatımı etkileyecek bir insan değil” dedi.

 

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