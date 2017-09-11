Ezel'deki büyük hata yıllar sonra ortaya çıktı

Bir zamanların efsane dizilerinden Ezel'deki çekim hatası uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Dizinin bir sahnesindeki bir vatandaşın, Ramiz Dayı’nın ölüm sahnesinde arka tarafta ağaç dibine tuvaletini yaptığı görülüyor.

Tuncel Kurtuz’in hayat verdiği ve kısa sürede fenomen hale gelen Ramiz Dayı’nın ölüm sahnesi ekran başındaki herkesi derinden sarsmıştı. Aradan yıllar geçti. Halen paylaşım sitelerinde en çok izlenenler arasında yer alan bu sahnede Ramiz Dayı’nın ruhunu teslim ettiği anda arkada ağaç dibinde işeyen vatandaş dikkat çekiyor.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayla ilgili yapılan “Koskoca Ramiz Dayı’nın ölümünde işeyen vatandaşın rahatlığını istiyorum” şeklindeki yorum dikkatlerden kaçmadı.