Murat Başoğlu ile Hande Bermek çifti anlaşmalı boşandı

Öz yeğeni ile yaşadığı yasak aşkın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sunucu Murat Başoğlu ile eşi Hande Bermek anlaşmalı olarak boşandı

Sunucu Murat Başoğlu, 14 yıllık hayat arkadaşı Hande Bermek bugün anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Kuşadası Adliyesi'nde görülen davada boşanma protokolü gereği çiftin ortak aldıkları bir ev ve araba, Hande Bermek'in oldu. Oğullarının velayeti de annede kaldı. Dava sonunda Hande Bermek avukatı Aslı Hatemi'ye teşekkür etti.