11/09/2017 14:23


Murat Başoğlu ile Hande Bermek çifti anlaşmalı boşandı

Murat Başoğlu Hande Bermek

Öz yeğeni ile yaşadığı yasak aşkın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sunucu Murat Başoğlu ile eşi Hande Bermek anlaşmalı olarak boşandı

Sunucu Murat Başoğlu, 14 yıllık hayat arkadaşı Hande Bermek bugün anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Kuşadası Adliyesi'nde görülen davada boşanma protokolü gereği çiftin ortak aldıkları bir ev ve araba, Hande Bermek'in oldu. Oğullarının velayeti de annede kaldı. Dava sonunda Hande Bermek avukatı Aslı Hatemi'ye teşekkür etti.


Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç
Ünlü çift iki yıllık evliliklerini bitirdi
Ezel dizisi
Ezel'deki büyük hata yıllar sonra ortaya çıktı
Murat Başoğlu Hande Bermek
Murat Başoğlu ile Hande Bermek çifti anlaşmalı boşandı
necdet Sivaslı
Amerika DEAŞ işbirliği de ortaya çıktı
recep akdag
Akdağ'dan KKTC’nin kalkınmasına odaklanılmalı uyarısı
İlgili Haberler
Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç

Ünlü çift iki yıllık evliliklerini bitirdi

Ezel dizisi

Ezel'deki büyük hata yıllar sonra ortaya çıktı

Alişan Eda Erol

Ünlü çiftin ayrılık sebebiyle ilgili flaş iddia

Halil Sezai

Konser öncesi acı haberi alan Halil Sezai'nin en zor anları

Son Dakika Haberleri
necdet Sivaslı

Amerika DEAŞ işbirliği de ortaya çıktı

recep akdag

Akdağ'dan KKTC’nin kalkınmasına odaklanılmalı uyarısı

ucak

Türkiye'de havayolları rekora koşuyor

TCKBEA

Anne babalar çocuklarınızı Türkçe Türk Kültürü dersine gönderiniz

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Tarımdaki acı tablo

Türkiye, tarihinde ilk kez 2012 yılında saman ithalatı yapmak zorunda kaldı. Kaldı ki, Türkiye’nin dünyanın yedinci, Avrupa'nın bir numaralı tarım ülkesi olduğu bilindiği halde, tarımda ...

Devam