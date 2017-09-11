11/09/2017 13:38


Ünlü çiftin ayrılık sebebiyle ilgili flaş iddia

Alişan Eda Erol

Alişan ile Eda Erol, geçtiğimiz Haziran ayında nişanlanmış, evliliğe kısa bir süre kala yollarını ayırmıştı. Herkesi şaşırtan ayrılıkla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı

Eda Erol, nişandan önce dizilerde rol alıyordu. Alişan nikahtan sonra Eda Erol’un çalışmasını istemiyordu.Eda Erol, nişanlısından habersiz bir diziye “Evet” dedi. Bunu duyan Alişan çıldırdı ve nişanı attı.

Alişan verdiği röportajda, "Eda önceden oyunculuk yapmış ama artık yapmayacak. Çünkü evleneceğiz. Oyunculukta çalışma koşulları çok zor" ifadelerini kullanmıştı. 

 

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