11/09/2017 12:26


Ahu Tuğba isyan etti Miami'deki Türkleri neden korumuyorsunuz

Anjelik

ABD'nin güney sahillerini vuran son zamanların en büyük felaketi olarak adlandırılan Irma Kasırgası Florida Eyaleti'nin ikinci büyük şehri olan Miami'yi de etkisi altına aldı

Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba da Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılarak Miami'de yaşayan kızı Anjelik Calvin'e ulaşamadığını söyleyerek yardım istedi.

Miami'deki Türk Konsolosluğu'na seslenen Tuğba; "Türk Dışişleri'ne sesleniyorum, neden doğru düzgün bir yer açmadınız, niye Miami'deki Türkler'i korumuyorsunuz." dedi.

ONUR AKAY ULAŞTI!

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'ın ise, yakın arkadaşı Anjelic Calvin'e WhatsApp üzerinden ulaştığı öğrenildi. Akay'a, marketlerde ekmek ve su bulamadıklarını söyleyen Calvin, "Kalabalık olarak bir evde sığındık. Marketlerde ekmek ve su bulamıyoruz ve krakerlerle idare etmeye çalışıyoruz." dedi.

 

Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç
Ünlü çift iki yıllık evliliklerini bitirdi
Ezel dizisi
Ezel'deki büyük hata yıllar sonra ortaya çıktı
Murat Başoğlu Hande Bermek
Murat Başoğlu ile Hande Bermek çifti anlaşmalı boşandı
necdet Sivaslı
Amerika DEAŞ işbirliği de ortaya çıktı
recep akdag
Akdağ'dan KKTC’nin kalkınmasına odaklanılmalı uyarısı
İlgili Haberler
Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç

Ünlü çift iki yıllık evliliklerini bitirdi

Ezel dizisi

Ezel'deki büyük hata yıllar sonra ortaya çıktı

Murat Başoğlu Hande Bermek

Murat Başoğlu ile Hande Bermek çifti anlaşmalı boşandı

Alişan Eda Erol

Ünlü çiftin ayrılık sebebiyle ilgili flaş iddia

Son Dakika Haberleri
necdet Sivaslı

Amerika DEAŞ işbirliği de ortaya çıktı

recep akdag

Akdağ'dan KKTC’nin kalkınmasına odaklanılmalı uyarısı

ucak

Türkiye'de havayolları rekora koşuyor

TCKBEA

Anne babalar çocuklarınızı Türkçe Türk Kültürü dersine gönderiniz

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Tarımdaki acı tablo

Türkiye, tarihinde ilk kez 2012 yılında saman ithalatı yapmak zorunda kaldı. Kaldı ki, Türkiye’nin dünyanın yedinci, Avrupa'nın bir numaralı tarım ülkesi olduğu bilindiği halde, tarımda ...

Devam