Ahu Tuğba isyan etti Miami'deki Türkleri neden korumuyorsunuz

ABD'nin güney sahillerini vuran son zamanların en büyük felaketi olarak adlandırılan Irma Kasırgası Florida Eyaleti'nin ikinci büyük şehri olan Miami'yi de etkisi altına aldı

Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba da Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılarak Miami'de yaşayan kızı Anjelik Calvin'e ulaşamadığını söyleyerek yardım istedi.

Miami'deki Türk Konsolosluğu'na seslenen Tuğba; "Türk Dışişleri'ne sesleniyorum, neden doğru düzgün bir yer açmadınız, niye Miami'deki Türkler'i korumuyorsunuz." dedi.

ONUR AKAY ULAŞTI!

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'ın ise, yakın arkadaşı Anjelic Calvin'e WhatsApp üzerinden ulaştığı öğrenildi. Akay'a, marketlerde ekmek ve su bulamadıklarını söyleyen Calvin, "Kalabalık olarak bir evde sığındık. Marketlerde ekmek ve su bulamıyoruz ve krakerlerle idare etmeye çalışıyoruz." dedi.