Anne Marie ile düet yapan Cizreli Mehmet'in en büyük hayali gerçek oldu

Sosyal medyanın Anne Marie ile düet yaparak tanıdığı Cizreli Mehmet'in geçtiğimiz akşam en büyük hayali gerçek oldu

Sesi ve tarzıyla herkesin beğeniyle dinlediği Cizreli Mehmet 9 Eylül Cumartesi günü Anne Marie ile aynı sahneyi paylaştı. Hürriyet Gazetesine konuşan Mehmet Ali Şulan, Cizre'den İstanbul'a uzanan macerasını anlattı. İstanbul'a gelip sahneye çıkmasının kendisi için bir mucize olduğunu vurgulayan Şulan, birlik beraberlik mesajı vererek "Çok sempati duyuyorlar bana. Çok mutlu oluyorum. Demek ki isteyince olabiliyormuş. Beş parmak aynı değil hiçbir zaman. Herkesi aynı göremeyiz. Biz birlikte güzeliz, bir olursak güzeliz" dedi.

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