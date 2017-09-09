Oyuncu Ceyda Ateş Irma kasırgasında mahsur kaldı

Erkek arkadaşı Buğra Toplusoy ile Amerika'nın Florida eyaletinde yaşayan güzel oyuncu Ceyda Ateş, Irma kasırgası nedeniyle takipçilerinden dua istediği bir paylaşımda bulundu

Ceyda Ateş sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Mutsuzdu... Kasırgayı bekliyordu... ( Merak edenler, soranlar, hepinize teşekkür ederim. Şimdilik iyiyiz. Fırtına pazar günü geliyor. 'Neden bir yere gitmiyorsun' diye soranlar var. Uçaklar iptal ve biz Orlando'ya gidiyoruz ama oraya da geliyor. Sadece 'otel biraz da olsa güvenli olur' diye düşündük. Pazar günü zorlu bir gün. Şimdiden dualarını yollayanlar için teşekkür ederim. Hepinizi kocaman seviyorum. "