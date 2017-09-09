09/09/2017 15:19


Oyuncu Ceyda Ateş Irma kasırgasında mahsur kaldı

ceyda ateş

Erkek arkadaşı Buğra Toplusoy ile Amerika'nın Florida eyaletinde yaşayan güzel oyuncu Ceyda Ateş, Irma kasırgası nedeniyle takipçilerinden dua istediği bir paylaşımda bulundu

Ceyda Ateş sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Mutsuzdu... Kasırgayı bekliyordu... ( Merak edenler, soranlar, hepinize teşekkür ederim. Şimdilik iyiyiz. Fırtına pazar günü geliyor. 'Neden bir yere gitmiyorsun' diye soranlar var. Uçaklar iptal ve biz Orlando'ya gidiyoruz ama oraya da geliyor. Sadece 'otel biraz da olsa güvenli olur' diye düşündük. Pazar günü zorlu bir gün. Şimdiden dualarını yollayanlar için teşekkür ederim. Hepinizi kocaman seviyorum. "


ceyda ateş
Oyuncu Ceyda Ateş Irma kasırgasında mahsur kaldı
Irma kasırgası
Tarihin en büyük kasırgası hız kesmiyor
orman yangını
Yangından sonra ortaya çıkan görüntü üzdü
kemal kılıçdaroğlu
CHP lideri Kılıçdaroğlundan Atatürke mektup
Uğur Dündar
Uğur Dündar'dan o eleştirilere sert yanıt, 'Ey cahil bilmiyorsun sus'
İlgili Haberler
Barış Akarsu'nun annesi

Barış Akarsu'nun annesini mutlu eden gelişme

Murat Başoğlu

Murat Başoğlu'nun yeğeni de suçlamaları reddetti

Gamze Topuz ve Tümer Metin

Ünlü çiftten üzen haber geldi

Nusret Gökçe

Nusret'in ortaya çıkan eski fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
Irma kasırgası

Tarihin en büyük kasırgası hız kesmiyor

orman yangını

Yangından sonra ortaya çıkan görüntü üzdü

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Kılıçdaroğlundan Atatürke mektup

Uğur Dündar

Uğur Dündar'dan o eleştirilere sert yanıt, 'Ey cahil bilmiyorsun sus'

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Tarımdaki acı tablo

Türkiye, tarihinde ilk kez 2012 yılında saman ithalatı yapmak zorunda kaldı. Kaldı ki, Türkiye’nin dünyanın yedinci, Avrupa'nın bir numaralı tarım ülkesi olduğu bilindiği halde, tarımda ...

Devam