Nusret'in ortaya çıkan eski fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Son ayların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nusret Gökçe'nin eski fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Gökçe'nin kendi mekanını açmadan başka restoranda çalışırken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde son derece genç ve farklı görünen Nusret, bu görüntüsüyle izlyen herkesi şaşkına çevirdi.Şimdilerde Instagram’da 8.9 milyon takipçisi olan Nusret’in yıllar önce çekilen videosunda takipçi sayısının 100 olduğu, ününe ün kattıkça da sosyal medyada da meşhur olduğu anlaşılıyor.

İşte Nusret Gökçe'nin o fotoğrafı