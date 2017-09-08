Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonuna sürpriz oyuncular katıldı

ATV'nin büyük beğeniyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu sezonki bölümlerinde yeni oyuncular rol alacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı. Dizinin hayranları için geri sayım başladı. Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik ve Tarık Ünlüoğlu'lu kadroya yeni isimler de katıldı.

Yeni sezonda dizide; Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Duvara Karşı filmiyle Almanya'da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü alan Birol Ünel, Kalandar Soğuğu filminin ödüllü oyuncusu Haydar Şişman ve İrem Sultan Cengiz de rol alacak.