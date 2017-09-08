Skandalda flaş gelişme yaşandı

Sunucu Murat Başoğlu'nun öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile uygunsuz görüntüleri Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü

Murat Başoğlu geçtiğimiz Temmuz ayında, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan teknesinde ağabeyinin evli kızı Burcu Başoğlu Kabadayı ile uygunsuz şekilde görüntülenmişti. Selçuk Kabadayı eşine ve Murat Başoğlu’na 1’er milyon liralık tazminat davası açmıştı. Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Murat Başoğlu, İzmir ve İstanbul’daki iki mülkünü 20 milyon TL’ye satışa çıkardı. Haberi alan Selçuk Kabadayı satılmaması için mallara tedbir talebinde bulundu.