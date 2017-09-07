07/09/2017 16:59


Aleyna Tilki'den Behzat Uygur'u kızdıracak paylaşım

Aleyna Tilki

Behzat Uygur geneç popçu Aleyna'nın paylaştığı bir fotoğrafı photoshop'la değiştirerek genç popçuyu ti'ye almıştı

17 yaşındaki genç popçu Behzat Uygur'un paylaşımına sessiz kalmadı. Tilki, attığı tweette 'Behzat Uygur'u tanımadığı söyledi."Behzat Uygur kim? İsmini daha önce duydum ama ne iş yaptığını bilmiyorum... Ünlü biri sanırım. Aydınlatın."

Aleyna Tilki, gelen tepkilerin ardından ikinci bir paylaşımda daha bulundu:"Yaşım gereği eskileri bilmememi hoşgörün, aydınlandım biraz teşekkürler... Saygılar, Hürmetler..."


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