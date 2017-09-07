07/09/2017 11:22


Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölüm fragmanı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonunun ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor

DİZİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI

Hızır Çakırbeyli, kendisi için canını feda eden Vehbi'nin ölümünden sonra eve kapanır. Abisinin yadigarının kaybı Hızır'a çok ağır gelmiştir. Serkan'ın verilen görevi yerine getirememesi Rüstem'in planlarını sekteye uğratmıştır. Her ne kadar bir an önce kaçıp gitmek istese de işini tamamlamak zorunda bırakılır. Son hamlesi için Hızır'ın evden çıkmasını kollayan Serkan kurduğu tuzakla ava gittiğini zannederken av olacaktır.

Ünal Kaplan masasındaki kan davasının bitmesi adına Rüstem ile bir kez daha karşı karşıya gelir. Düşmanlıklarını ilan eden iki masa lideri birbirlerine rest çekerler. CIA tarafından gücünü kaybeden Rüstem geri adım atmayarak meydan okumaya devam edecektir.

Meryem'in yeni görevi Hızır'ı ve gittikçe büyüyen ailesini ayakta tutmaktır. Aldığı son darbeden sonra kolay kolay kendine gelemeyecek olan Hızır'ın aklında tüm işleri ailenin diğer erkeklerine bırakıp gitmek vardır. Ceylan da kendisi için aynı şeyi arzular. Artık biraz huzur bulmak herkesin hakkıdır.

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